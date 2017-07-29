Луческу: Витсель не хотел тренироваться с «Зенитом», Ломбертс – то же самое

Бывший наставник «Зенита» Мира Луческу поведал о проблемах, с которыми столкнулся при подготовке сине-бело-голубых к сезону-2016/17. В частности, он сообщил, что защитник Николас Ломбертс и хавбек Аксель Витсель не хотели тренироваться с командой.
«Только мы приступили к предсезонной подготовке, как собрался уходить Халк. Я убеждал его остаться, но что сделаешь, если бразилец на тебя смотрит и говорит: «Мистер, у меня и моей семьи такого предложения, как сейчас есть в Китае, больше не появится». Следом – Гарай. Каждый день ходил ко мне с просьбой отпустить, с утра до ночи. Витсель тоже стремился уйти, даже тренироваться с нами не хотел. Ломбертс – то же самое. Приступил к тренировкам только в августе, когда уже стартовал сезон. Мы купили Мака и Жулиано, очень важных для нашей игры футболистов. Но и они предсезонную подготовку с «Зенитом» не проходили. Я был вынужден встраивать новичков на ходу. Хотел пригласить ещё пару игроков, но на приемлемых условиях это сделать оказалось невозможно», — сказал Луческу в интервью еженедельнику «Футбол».