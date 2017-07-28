Луческу: для попадания в Лигу чемпионов «Зениту» не хватило нормального газона

Бывший главный тренер «Зенита» Мира Луческу рассказал о своих достижениях в России и назвал причину, по которой не смог вывести сине-бело-голубых в Лигу чемпионов.
«Если говорить о достижениях, посмотрите в таблицу! «Краснодар» и «Ростов» – очень серьёзные команды, они это доказали в еврокубках. И мы их опередили на 12 и 13 очков соответственно. Для попадания в Лигу чемпионов нам не хватило всего чуть-чуть. Нормального газона в домашней встрече с «Ахматом». Условия, в которые нас поставили, обязав играть в начале мая на «Крестовском», для нормального футбола не подходили, и я, кстати, об этом ещё до матча говорил. И при этом мы выглядели хорошо, переиграли соперника. Но невозможно на таком ужасном поле созидать! Одна ошибка, гол – и мы без Лиги чемпионов», — сказал Луческу в интервью еженедельнику «Футбол».