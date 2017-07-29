Иньеста: € 200-300 млн не заменят Неймара

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего сине-гранатовых Неймара в «ПСЖ» за € 222 млн.
«Конечно, нам бы не хотелось лишней шумихи. Единственный выход — это комментарий самого Неймара, который бы поставил точку в истории. Мы все хотим, чтобы он остался, и в то же время нам хочется, чтобы вопрос не висел в воздухе. Что касается его стычки с Семеду, то порой подобное случается на тренировках.
Неймар — один из сильнейших игроков мира, он приносит нам огромную помощь. И моё единственное желание — чтобы Неймар продолжал как можно дольше выступать в „Барселоне“. Мне хочется видеть в нашей команде лучших, а Неймар, повторюсь, входит в число лучших. 200 или даже 300 миллионов не заменят нам Неймара», — приводит слова Иньесты Sport.es.