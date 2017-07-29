Мкртычев: Лескано мыслями был в «Анжи» — там, где готовы платить больше

Глава попечительского совета «СКА-Хабаровск» Аркадий Мкртычев прокомментировал переход нападающего Хуана Лескано в «Анжи».
«В контракте аргентинца была прописана сумма, позволявшая ему уйти. Он мог сам разорвать соглашение с клубом, заплатив оговоренные при подписании договора со СКА деньги. „Анжи“ принял решение эту сумму заплатить и при этом увеличил зарплату Лескано в два раза. К сожалению, тут ничего не поделаешь – естественный процесс.
Он хотел уйти, это было очевидно. Мыслями был не с нами, а в Махачкале. Там, где готовы платить больше. В Туле Лескано не смог показать то, что умеет, были проблемы с самоотдачей. В итоге пришлось тренерскому штабу Хуана менять. Вышел Антон Кобялко — сразу другая картина: огромное желание, самоотдача, жажда спортивной борьбы! Словом, в этой истории финал как в избитой фразе про отношения людей: «Если жена ушла к другому, неизвестно, кому повезло», — приводит слова Мкртычева официальный сайт «СКА-Хабаровск».