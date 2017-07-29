Неймар опроверг информацию об отмене мероприятия в Китае из-за трансферных дел

Нападающий «Барселоны» Неймар, о возможном переходе во французский «ПСЖ» которого сообщают европейские СМИ, опроверг информацию об отмене своего визита в Китай на следующей неделе в связи с трансферными делами. Бразильский футболист обратился к жителям Китая с сообщением о том, что посетит страну в рамках рекламного тура одной из спортивных компаний.
«Приветствую фанатов в Китае! Я Неймар, а это мой официальный аккаунт на Weibo. Я собираюсь поделиться своим личным футбольным опытом с вами. Увидимся в Шанхае в понедельник», — цитирует Неймара Goalсо ссылкой на китайскую социальную сеть Weibo.
Накануне Reuters сообщил, что китайский туристический оператор Ctrip на своей странице в Weibo объявил, что 25-летний бразилец не примет участия в запланированном мероприятии, связанном с компанией, в связи с тем, что он занят трансферными делами.