Щенников: добираться до Хабаровска долго, но раз в сезон это можно стерпеть

Защитник ЦСКА Георгий Щенников в преддверии сегодняшнего домашнего матча 3-го тура российской Премьер-Лиги против «СКА-Хабаровск» в интервью пресс-службе «армейцев» высказал мнение о сопернике.
«Команда вышла в Премьер-Лигу по спортивному принципу, полностью заслужила это своей игрой, и было бы неправильно говорить, что Премьер-Лиге она не нужна. Это здорово, что у нас в стране есть клубы из таких городов.
Да, добираться до Хабаровска долго, но раз в сезон это можно стерпеть. Самим ребятам летать по-любому больше, чем их соперникам», — заявил Щенников.
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