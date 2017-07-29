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Тимофеев: Глушаков перед матчем с «Уфой» сказал: «Не нервничай, всё хорошо»

29 июля 2017, суббота. 12:05. Футбол

Полузащитник «Спартака» Артём Тимофеев поделился впечатлениями от игры за основной состав красно-белых.

23-летний Тимофеев вышел в стартовом составе в матче 2-го тура российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:0).

«Эмоции зашкаливали, очень долго ждал выхода в основе. Тренировался, как обычно, и узнал об этом только в раздевалке. Удивился, обрадовался — даже потрясло немного.

Глушаков меня поддержал, пожелал удачи: «Не нервничай, всё хорошо». Каррера лично мне после матча ничего не говорил, только в целом об игре. Была уйма сообщений и звонков — все поздравляли, особенно родные и близкие», — поведал Тимофеев, который высказал мнение о «Краснодаре», с которым «Спартак» сыграет в 3-м туре РФПЛ.

«Краснодар» — хорошая команда, ко всем соперникам мы относимся с уважением. У нас было две ничьи, поэтому будем биться за победу.

С «Динамо» подсели во втором тайме — сказалась усталость после Суперкубка. С «Уфой» тоже играли хорошо — просто не реализовали свои моменты.

В команде всё хорошо — особенно, атмосфера. Зачем вы нагнетаете? Вся борьба впереди», — передаёт слова Тимофеева корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Краснодар ФК Спартак Артём Тимофеев Денис Глушаков
Новости. Футбол
29 июля 2017, суббота
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