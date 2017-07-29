Тимофеев: Глушаков перед матчем с «Уфой» сказал: «Не нервничай, всё хорошо»

Полузащитник «Спартака» Артём Тимофеев поделился впечатлениями от игры за основной состав красно-белых.
23-летний Тимофеев вышел в стартовом составе в матче 2-го тура российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:0).
«Эмоции зашкаливали, очень долго ждал выхода в основе. Тренировался, как обычно, и узнал об этом только в раздевалке. Удивился, обрадовался — даже потрясло немного.
Глушаков меня поддержал, пожелал удачи: «Не нервничай, всё хорошо». Каррера лично мне после матча ничего не говорил, только в целом об игре. Была уйма сообщений и звонков — все поздравляли, особенно родные и близкие», — поведал Тимофеев, который высказал мнение о «Краснодаре», с которым «Спартак» сыграет в 3-м туре РФПЛ.
«Краснодар» — хорошая команда, ко всем соперникам мы относимся с уважением. У нас было две ничьи, поэтому будем биться за победу.
С «Динамо» подсели во втором тайме — сказалась усталость после Суперкубка. С «Уфой» тоже играли хорошо — просто не реализовали свои моменты.
В команде всё хорошо — особенно, атмосфера. Зачем вы нагнетаете? Вся борьба впереди», — передаёт слова Тимофеева корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.