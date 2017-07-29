Каррера: «Спартаку» требуется ещё три-четыре футболиста для ротации состава

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что красно-белым необходимо усилить состав в летнее трансферное окно.
«Конечно, я неспокоен по этому поводу. Для Лиги чемпионов нам требуется качественное усиление — мы не можем играть по три матча за неделю одним составом. Позиция правого защитника закрыта, но нам ещё требуется три-четыре футболиста для ротации состава», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
Напомним, что в июле состав чемпионов России пополнил сербский защитник Марко Петкович. Он остаётся единственным новичком красно-белых этим летом.
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