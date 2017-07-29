Каррера: может быть, ещё не все футболисты «Спартака» забыли про прошлый сезон

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил важность ближайших туров РФПЛ, в которых красно-белым предстоит встретиться с лидерами чемпионата, а также выразил мнение, что, возможно, ещё не все игроки его команды забыли про прошлый чемпионский сезон.
«Ближайшие туры — это очень важный отрезок, мы играем с ЦСКА, «Зенитом», «Локомотивом» и «Краснодаром». Все эти команды — наши конкуренты. Чувствую ли, что все футболисты уже забыли про прошлый сезон? Может быть, ещё нет. Думаю, после Суперкубка и первых туров команда поняла, что теперь нужно приложить ещё больше усилий, чтобы завоевать титул снова.
Когда не достигаешь результата, правильно слышать критику. Мы набрали всего два очка в двух матчах. Но мы продолжаем работать, как и в прошлом сезоне, ведь мы ментально сильны», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
В двух первых турах нового сезона РФПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» (2:2) и «Уфой» (0:0).