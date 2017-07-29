«Урал» — «Уфа»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Уфы» на матч третьего тура российской Премьер-Лиги. Встреча команд пройдёт сегодня ,29 июля, на стадионе «СКБ-Банк Арена — Уралмаш» в Екатеринбурге.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Григорьев, Емельянов, Кулаков, Лунгу, Бикфалви.
«Уфа»: Беленов, Аликин, Тумасян, Табидзе, Йокич, Засеев, Стоцкий, Пауревич, Карп, Игбун, Фатай.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Уфа». Встреча начнётся в 15:00 по московскому времени.