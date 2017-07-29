«Рубин» — «Арсенал»: Канунников пропустит матч

Стали известны стартовые составы казанского «Рубина» и тульского «Арсенала» на матч третьего тура российской Премьер-Лиги.
У «Рубина» не сыграет нападающий Максим Канунников — его нет даже в заявке казанской команды.
«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, Гранат, Набиуллин, Санчес, Сонг, Камболов, Оздоев, Гёкдениз, Цакташ, Жонатас.
Запасные: Фильцов, Акмурзин, Кудряшов, Сорокин, Бауэр, Самбрано, М'Вила, Рочина, Жемалетдинов, Азмун.
«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Григалава, Сунзу, Берхамов, Ткачёв, Боурчану, Александров, Чаушич, Шевченко, Джорджевич.
Запасные: Левашов, Хагуш, Денисов, Беляев, Ярмолицкий, Максимов, Горбатенко, Мингазов, Сикоев, Аджоев.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Арсенал». Начало в 17:30 мск.