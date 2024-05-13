«Это говорит о том, что арбитр не умный». Игорь Федотов раскритиковал судью Любимова

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов раскритиковал судью Артёма Любимова, который обслуживал игру 28-го тура РПЛ «Рубин» — «Ростов» (3:1).

«Любимов не понимает футбол. Не может он судить. Не знаю, для чего его назначают. Может, хотят в очередной раз убедиться. Эмблему ФИФА Любимову вручал не Милорад Мажич, а другие люди, и это не его проблема. Этот арбитр не разбирается ни в открытых, ни в закрытых эпизодах, не выдерживает трактовки для обеих команд.

Ничего нового. Любимов не может вести игру. У него работа одного момента. Фиксирует то, что видит, и не запоминает то, что было. Это говорит о том, что арбитр не умный. Он не может анализировать игру, управлять ей, осадить её. Не может одинаково трактовать моменты. Потому что забывает, что было до этого. И это очень большая проблема. А это арбитр ФИФА. Опять же, это не проблема Мажича. И Милорад понимает, что из-за категории Любимова надо назначать, надо с ним что-то делать. Я бы поступал так же. Нельзя же убрать человека со словами «ты мне не нравишься». Мне понятно, что происходит с Любимовым. Это просто не его. Надо понять и спокойно сказать: «Ребята, спасибо, до свидания. Я буду работать на VAR». Там у него хорошо получается», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.