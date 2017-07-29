Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил матч третьего тура российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «СКА-Хабаровск», передаёт корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
Голами отличились полузащитники Александр Головин и Бибрас Натхо, реализовавший пенальти. ЦСКА одержал свою вторую победу в сезоне, записав в актив шестое очко. «СКА-Хабаровск» пока так и не пополнил свою копилку очками, потерпев третье поражение подряд.
Черчесов посетил матч ЦСКА — «СКА-Хабаровск»
Фото: «Чемпионат»
Авдонченко: Дзагоев сам переступил защитника «СКА-Хабаровск» и упал