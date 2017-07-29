Дзюба может перейти в «Локомотив» на правах аренды

У нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы есть вариант с продолжением карьеры в московском «Локомотиве» на правах аренды. Источник «Чемпионата», знакомый с ситуацией, оценил вероятность перехода Дзюбы в «Локомотив» в 65%.
Состоится ли сделка, зависит в первую очередь от 28-летнего форварда, которому в случае переезда в Москву, вероятно, придётся пойти на снижение зарплаты.
«Локомотив» ранее потерял нападающего Ари, который получил травму во время выездного матча 2-го тура Премьер-Лиги с ЦСКА (3:1) и выбыл примерно на четыре месяца.
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