Божович: игра с «Рубином» была бы закончена, если бы Джорджевич сделал счёт 2:0

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился впечатлениями от поражения в матче 3-го тура РФПЛ с «Рубином». Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
«Индивидуальные ошибки не позволили нам удержать счёт. Если бы Лука Джорджевич реализовал свой момент и сделал счёт 2:0, игра была бы закончена. Мы хотели использовать простор, который был у «Рубина», могли забить, но не забили, потому и проиграли. Если не забиваешь, то в итоге иногда пропускаешь сам», — сказал Божович в эфире телеканала «Наш футбол».
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