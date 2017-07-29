Бердыев: Казань не помнит меня таким эмоциональным? Я стал немножко другим

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился впечатлениями от победы в матче 3-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом». Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
«В перерыве вместо центрального защитника выпустили Азмуна, перестроили всю игру. Можно сказать, что во втором тайме играли с листа, но у ребят есть определённый опыт по прошлому году, поэтому особых проблем с такой тактикой не было.
Нам не хватает реализации, ребята об этом знают, мы много над этим работаем и надеемся, что всё будет хорошо.
Говорите, сегодня я был слишком эмоциональным и Казань меня таким не помнит? Я стал немножко другим», — сказал Бердыев в эфире телеканала «Наш футбол».
«Рубин» в матче с «Арсеналом» Т одержал первую победу после возвращения Бердыева