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Нигматуллин: Дзюба потерял мотивацию для игры в футбол

29 июля 2017, суббота. 19:52. Футбол

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением по поводу информации о том, что форвард «Зенита» Артём Дзюба может оказаться в стане «железнодорожников» на правах аренды.

«Сегодняшняя трансферная политика «железнодорожников» строится на том, чтобы покупать игроков из клубов, где они не пригодились. «Локомотиву» нужен нападающий, после того как травму получил основной форвард Ари и выбыл на полгода. Дзюба может хорошо подойти красно-зелёным, если найдёт мотивацию для игры в футбол. На данный момент он её потерял. С Артёмом трудно сработаться, ему в первую очередь нужно сойтись на личностном характере с главным тренером. С Манчини трудно найти ту самую связь, у него часто случаются ссоры с игроками. Два своенравных человека сейчас работают в «Зените»: один — на позиции тренера, другой — игрока. Есть вероятность, что они не сработаются. Сёмин идет на уступки тем игрокам, которые ему действительно нужны. Достаточно гибкий тренер в отношении с игроками. Вполне возможно, что данное сотрудничество принесёт плоды.

Важно, чтобы Дзюба пришёл с позитивным настроением и не испортил атмосферу, которая сейчас царит в стане Юрия Павловича. Если Артёма все-таки возьмут в «Локомотив», то игра будет строиться от него, так как он будет играть важную роль в атаке клуба», — сказал Нигматуллин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Богатырёвым.

Фурсенко: вопрос об уходе Дзюбы не обсуждался, в «Зените» на него рассчитывают
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит ФК Локомотив Артём Дзюба Роберто Манчини Руслан Нигматуллин Юрий Сёмин
Новости. Футбол
29 июля 2017, суббота
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