Аршавин получил травму в матче «Кайрата» и пропустит не менее двух недель

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин получил травму бедра и не поможет казахстанскому клубу в ближайшее время, информирует Vesti.kz.
35-летний россиянин получил повреждение в перенесённой игре 11-го тура чемпионата Казахстана против «Атырау» (1:1) и покинул поле на 31-й минуте встречи. У Аршавина диагностировано повреждение передних связок бедра, и на полное восстановление ему, по различным данным, потребуется от двух до трёх недель.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Казахстана Аршавин забил три гола в 17 матчах.