«Ливерпуль» в Берлине разгромил «Герту»

«Ливерпуль» разгромил «Герту» в товарищеском матче. Встреча прошла в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» и завершилась со счётом 3:0 в пользу английской команды.
На 15-й минуте красных вывел вперёд 19-летний нападающий Доминик Соланке, перешедший в команду этим летом после ухода из «Челси». В конце первой половины игры голландский полузащитник Жоржиньо Вейналдум удвоил преимущество «Ливерпуля», а в середине второго тайма египтянин Мохамед Салах закрепил победу гостей, забив третий гол.
«Арсенал» со счётом 5:2 разгромил «Бенфику» в матче «Эмирейтс Кап»