Поддубский: СКА надо искать форварда, первый гол в РФПЛ мы ещё забьём

Тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский поделился впечатлениями от поражения в выездном матче третьего тура РФПЛ с ЦСКА (0:2). В трёх играх сезона хабаровчане не забили ни одного гола, но пропустили пять мячей.
«Сказался класс команды ЦСКА, у них гораздо больше квалифицированных футболистов. У нас было много брака, плюс ранний гол повлиял на ход матча.
Ни одного забитого гола после трёх туров? Всё-таки нам противостоят сильные соперники. Нам надо искать нападающего. Ещё забьём первый гол», — сказал Поддубский в эфире телеканала «Наш футбол».
Кононов: доволен тем, как «Ахмат» дожимал «Динамо», как играл концовку