Матч 1/4 финала женского чемпионата Европы перенесён из-за сильного дождя

Четвертьфинальный матч женского чемпионата Европы — 2017 между сборными Германии и Дании перенесён на завтра из-за сильного дождя в Роттердаме. Поле на стадионе оказалось в непригодном состоянии, информирует BBC Sport.
Матч должен был начаться в 21:45 по московскому времени, однако работникам стадиона не удалось привести в поле в надлежащее состояние. Организаторы игры после длительных обсуждений решили перенести встречу.
Помимо газона вода проникла на скамейки для запасных и другие части стадиона.