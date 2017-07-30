Экс-игрок «Ростова» Каньенда завершил карьеру и собирается стать тренером

Исо Каньенда, известный в России по выступлениям за «Ростов» и «Локомотив», завершил карьеру игрока. По словам футболиста, сейчас он рассматривает возможность заняться тренерской работой.
«Я повесил бутсы на гвоздь. Следующим этапом для меня будет тренерская работа, потому что это всегда было у меня на уме. Футбольная ассоциация Малави сообщила мне, что может помочь в обучении, поэтому я возвращаюсь домой», — сообщил футболист в интервью Kick Off.
34-летний Каньенда известен в России по выступлениям за «Ростов», за который он провёл более 100 матчей, а также за «Локомотив», «КАМАЗ», «Ротор» и брянское «Динамо». Последним клубом в карьере малавийского футболиста стал южноафриканский «Полокване Сити», в составе которого он выступал с 2012 года.