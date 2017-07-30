Дани Алвес: Неймар, будь храбрым! Мир принадлежит храбрым

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес поделился своим мнением относительно возможного перехода нападающего «Барселоны» Неймара. По данным европейских СМИ, бразильский форвард может перейти в «ПСЖ» за рекордные для истории футбола € 222 млн.
«Я надеюсь, что Неймар перейдёт в «ПСЖ». Это очень важное решение для него. Мужчины должны принимать такого рода решения. Он один из лучших моих друзей, а я хочу, чтобы друзья были рядом со мной. В своё время я помог ему приехать в «Барселону». Нет, я не принимал за него решение, просто рассказал ему о клубе. Подобного рода решения – для храбрых людей. Он должен решить для себя, хочет ли он развиваться и прогрессировать. Но, опять же, всё зависит от него – если он хочет остаться в «Барселоне», пусть остаётся, если хочет куда-то перейти – пусть переходит. Мне просто хочется, чтобы мой друг был счастлив. Я разговариваю с ним каждый день, но не о футболе. Я стараюсь успокоить его, потому что знаю, каково это, когда столько людей обсуждает твою фамилию. Подобные решения нужно принимать в спокойствии. Иногда необходимо быть эгоистом, потому что клубы не думают о вас, когда вы не показываете высокие результаты. Я – яркий пример. Я сказал ему – будь храбрым! Мир принадлежит храбрым», — сказал Алвес в интервью L'Equipe.