Григалаве, пострадавшему в столкновении c Жонатасом, потребуется операция

Главный врач тульского «Арсенала» Александр Резепов рассказал о травме защитника Гиа Григалавы. 27-летнему игроку предстоит операция. В самом начале гостевого матча 3-го тура российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:2) центральный защитник туляков в игровом эпизоде получил удар коленом в лицо от Жонатаса. Григалава не смог продолжить матч и покинул поле на медицинском каре.
«У Григалавы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, оскольчатый перелом левой скуловой кости со смещением и рваная рана левой скуловой области. К сожалению, в моей практике случались похожие травмы. Когда работал врачом в «Динамо», такую же травму получил Володя Габулов при столкновении с Веллитоном. Вратарю потребовалась операция с последующей реабилитацией.
В воскресенье пройдём консультацию в одном из медицинских центров Москвы, тогда и будет принято решение об операции. Что касается сроках возвращения, то это будет зависеть от того, как пройдёт операция. Раньше, чем через месяц Гиа точно не приступит к тренировкам. Потребуется, скорее всего, защитная маска.
Ему сейчас непросто, но Гиа понимает, что футбол – контактный вид спорта. Он стойко переносит испытание. И ещё. Хотел бы обратить внимание судейского корпуса. Я не специалист в области судейства, но если игрок получает рассечение, возникает обильное кровотечение и требуется замена, тот, кто нанёс травму, должен получить хотя бы жёлтую карточку», — заявил Резепов.
«Арсенал» желает мужественному Гиа Григалаве не терять присутствия духа и верит в его скорое выздоровление», — говорится в сообщении клубной пресс-службы.
Посмотреть фотографию можно в «Твиттере».