А. Денисов: игра на удержание счёта стала ошибкой «Арсенала» в матче с «Рубином»

Защитник тульского «Арсенала» Александр Денисов прокомментировал поражение от «Рубина» (1:2) в матче 3-го тура РФПЛ. 28-летний футболист вышел на поле в начале первого тайма вместо травмировавшегося Гиа Григалавы.
«Жаль, что Гиа получил повреждение. Желаю ему скорейшего выздоровления и возвращения в строй. К выходу на поле я был готов. Ждал своего шанса.
Мы хорошо начали первую половину и хорошо её провели. Во втором тайме мы стали играть на удержание счёта. Это было нашей ошибкой. Появились ли сложности после выхода у „Рубина“ Азмуна? Я бы не сказал. Казанцы и в первом тайме старались действовать в своём ключе за счёт длинных передач. Просто Азмун выше Карадениза.
Спасибо всем за поддержку, мы её чувствуем. На «Казань Арене» мы прекрасно слышали наших болельщиков на протяжении всего матча. Надеемся на них в следующем матче. Пусть заполняют стадион, а мы порадуем их результатами не только в родных стенах, но и на выезде», — сказал Денисов в интервью пресс-службе «Арсенала».