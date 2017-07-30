И. Шевченко: Москалёв стал главной силой «Рубина»

Нападающий тульского «Арсенала» Игорь Шевченко прокомментировал гостевое поражение от «Рубина» (1:2) в матче 3-го тура РФПЛ.
«Первый тайм мы играли, как надо было, а во втором очень низко сели в оборону в первые 15 минут. За это и поплатились.
Понятно, что при счёте 2:0 в нашу пользу у соперника оставалось мало шансов даже на ничью. Дело в другом – мы не имели права так играть низко в обороне после перерыва.
Проблема в том, что мы сами отдали игры «Рубину» и «Локомотиву». В этих играх мы должны были брать очки. Сами виноваты. Наверно, где-то дело в психологии.
В чём была главная сила соперника? Фамилия этой силы — Москалёв", — приводит слова Шевченко официальный сайт «Арсенала».
Арбитр Владимир Москвалёв обслуживал матч «Рубин» — «Арсенал» и назначил пенальти в ворота гостей.