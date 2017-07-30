Александров: извинился перед командой за первый пропущенный мяч от «Рубина»

Полузащитник тульского «Арсенала» Михаил Александров поделился мыслями о поражении от «Рубина» (1:2) в третьем туре Премьер-Лиги.
«Я считаю, что первый тайм – это был наш тайм. Мы играли в нём лучше соперника, контролировали мяч, создавали опасные моменты у чужих ворот. Во втором тайме почему-то наша игра поменялась, мы стали допускать ошибки, терять мячи в простых ситуациях.
Я виноват в первом пропущенном мяче – упустил игрока на дальней штанге. За это я извинился перед командой в раздевалке после игры», — сказал Александров в интервью пресс-службе «Арсенала».
Видео первого гола «Рубина» в исполнении Алекса Сонга можно посмотреть в «Твиттере».