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Ари: каждый воин имеет свой шрам. Надо преодолевать проблемы и бить рекорды

30 июля 2017, воскресенье. 15:18. Футбол

Нападающий «Локомотива» Ари, который из-за травмы выбыл на длительный срок, опубликовал в своём «инстаграме» фотографию из больничной палаты. Бразилец подписал снимок несколькими жизнеутверждающими цитатами.

«Наша величайшая сила не в том, чтобы никогда не падать, а в том, чтобы вставать после каждого падения. Надо преодолевать проблемы и бить рекорды. Для воина предел — небо, он должен сражаться изо всех сил. Каждый воин имеет свой шрам. Самая большая проблема в жизни — преодолевать себя», — написал Ари.

Ари получил травму передней крестообразной связки 21 июля во время выездного матча 2-го тура Премьер-Лиги с ЦСКА (3:1). Ориентировочный срок восстановления игрока составит около четырёх месяцев.

Фотографию можно посмотреть в «Инстаграме».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
30 июля 2017, воскресенье
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