Ари: каждый воин имеет свой шрам. Надо преодолевать проблемы и бить рекорды

Нападающий «Локомотива» Ари, который из-за травмы выбыл на длительный срок, опубликовал в своём «инстаграме» фотографию из больничной палаты. Бразилец подписал снимок несколькими жизнеутверждающими цитатами.
«Наша величайшая сила не в том, чтобы никогда не падать, а в том, чтобы вставать после каждого падения. Надо преодолевать проблемы и бить рекорды. Для воина предел — небо, он должен сражаться изо всех сил. Каждый воин имеет свой шрам. Самая большая проблема в жизни — преодолевать себя», — написал Ари.
Ари получил травму передней крестообразной связки 21 июля во время выездного матча 2-го тура Премьер-Лиги с ЦСКА (3:1). Ориентировочный срок восстановления игрока составит около четырёх месяцев.
Фотографию можно посмотреть в «Инстаграме».