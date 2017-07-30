Гвардиола: Мангала и Насри понимают свою ситуацию в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что не ставит крест на вернувшихся из аренды в клубах Примеры Эльякима Мангала и Самира Насри, а также подтвердил информацию о том, что Келечи Ихеаначо близок к переходу в «Лестер Сити».
«Насри знает всю ситуацию. У нас много полузащитников, так что посмотрим, что из этого получится. Мангала тоже понимает ситуацию. Они должны принимать решения вместе со своими представителями, но мы будем заботиться о них, пока они в команде, так же, как заботимся обо всех игроках.
Что касается Ихеаначо, то он собирается покинуть нас и перейти в «Лестер». Думаю, что всё к этому и идёт, но не будем загадывать», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
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