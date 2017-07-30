Тренер «Факела»: пропустить три мяча после стандартов — это роскошь

Главный тренер «Факела» Павел Гусев поделился впечатлениями от поражения в матче пятого тура ФНЛ с «Сибирью». Встреча проходила в Новосибирске на стадионе «Спартак» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
«Сложно комментировать игру, когда команда пропускает три из четырёх мячей со стандартных положений. Элементарное невыполнение функциональных обязанностей, несоблюдение игровой дисциплины игроками… Пропустить три мяча после стандартов — это роскошь. Поздравляю «Сибирь» с победой.
У нас два равноценных вратаря, но Фёдоров начал сезон, и особых претензий к нему по пропущенным мячам нет. Илья Трунин с пониманием относится к такой ситуации. Понимаю, что ему хотелось сыграть в Новосибирске перед своими болельщиками, но его шанс обязательно будет в будущем. Илья — хороший вратарь и хороший человек», — цитирует Гусева сайт ФНЛ.