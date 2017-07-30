М. Перейра: «Спартак» — очень неудобный соперник, но хотим играть первым номером

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра поделился ожиданиями от предстоящей гостевой игры со «Спартаком» в рамках 3-го тура РФПЛ (31 июля).
«Сейчас все наши мысли – о предстоящей встрече со «Спартаком», мы должны добиться положительного результата в Москве. Да, у нас много травмированных, но это ничего не меняет – мы нацелены как можно лучше выступить в чемпионате России и, значит, должны успешно сыграть с прямым конкурентом.
«Спартак» – очень серьёзный и неудобный для нас соперник, к тому же он будет принимать нас на своём поле, но, несмотря ни на что, в этом матче мы хотим играть первым номером и диктовать свои условия», — цитирует Перейру сайт «Краснодара».
Головин: для такого клуба, как ЦСКА, плотный календарь — это не проблема