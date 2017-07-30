Галлиани: рад, что новые владельцы «Милана» активны на трансферном рынке

Бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани признался, что его радует активность «россонери» на трансферном рынке этим летом.
«Я расслаблен и спокоен. Рад, что мы продали клуб покупателю, который активно ведёт себя на трансферном рынке. Сильвио Берлускони всегда интересуется положением дел „Милана“, этот клуб навсегда останется в наших сердцах.
Доннарумма продлил контракт с «Миланом»? Я не комментирую трансферы, но, как болельщик «Милана», я счастлив, что он остался", — сказал Галлиани в эфире Radio Sportiva.
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