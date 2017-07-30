«Оренбург» на своём поле обыграл «Зенит-2»

В матче пятого тура Футбольной национальной лиги «Оренбург» принимал на своём поле «Зенит-2». Встреча проходила на стадионе «Газовик» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный гол в этой встрече был забит в первом тайме. На 27-й минуте отличился словацкий форвард хозяев Михал Дюриш.
«Оренбург» одержал вторую победу в сезоне и с шестью очками поднялся на 11-ю позицию в турнирной таблице ФНЛ, «Зенит-2» потерпел третье поражение в новом сезоне и располагается на 15-й строчке с четырьмя баллами.