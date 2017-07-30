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Григорян назвал мазохистом корреспондента телеканала «Наш футбол»

30 июля 2017, воскресенье. 19:41. Футбол

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян после поражения в матче 3-го тура РФПЛ с «Локомотивом» остался недоволен вопросом корреспондента телеканала «Наш футбол» Тимура Журавеля, спросившего, признаёт ли специалист, что ошибся с заменами. Встреча проходила в Москве на стадионе «Локомотив» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

«Вам сколько лет? Конечно, я ошибся с заменами. Да, у меня был другой выбор. Мне кажется, вы хотите докопаться до какой-то сенсации в виде моего острого ответа. Вы мазохист», — сказал тренер.

Григорян: достаточно того, что я сказал о трусости Базелюка на всю страну
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анжи ФК Локомотив Александр Григорян
Новости. Футбол
30 июля 2017, воскресенье
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