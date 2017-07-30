Габулов: у «Арсенала» Т появляется рисунок игры, но работы ещё непочатый край

Голкипер тульского «Арсенала» Владимир Габулов поделился впечатлениями от поражения в матче 3-го тура РФПЛ с «Рубином». Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
«Наша команда смотрелась достойно и действовала уверенно. Мы забили гол и в принципе ничего не давали создать сопернику. Это то, что касается первого тайма. К сожалению, во втором агрессии в наших действиях поубавилось, мы слишком много стали позволять сопернику на нашей половине поля, прижались к своим воротам – отсюда допущенные ошибки и необязательные голы. Пропущенные голы всегда бывают необязательными. Конечно, мы выходили на поле с настроем на победу, но нам не удалось развить победный счет.
Конечно, пенальти, который был назначен в наши ворота, нельзя назвать стопроцентным. Я посмотрел повторы, послушал комментатора матча – такое мнение сложилось не только у меня. Ну что же, судьи тоже люди, они тоже могут ошибаться. Главное, чтобы этих ошибок было меньше и желательно не в матчах с нашим участием. Не стал бы много говорить о тех эпизодах, в которых мне удалось выручить команду. Да, острота в них присутствовала, но нерешаемых задач не было. Вратарь с такими эпизодами обязан справляться.
«Арсенал» начинает действовать более уверенно и отлаженно, у нас появляется определённый рисунок игры. Но быстро ничего не бывает. Работы ещё непочатый край, нужно много и долго шлифовать наши действия и взаимопонимание на поле, чтобы этот рисунок игры приносил стабильный результат. А мы могли набирать очки не только в домашних матчах, но и на выезде вне зависимости от соперника.
Я безумно рад, что моему брату Георгию удалось избавиться от травм, которые преследовали его последние 15 месяцев, и вернуться на поле в РФПЛ. Пусть он сыграл пока за «СКА-Хабаровск» 10-15 минут, но всё впереди — ему ещё нужно набирать форму. Он сильный духом мужчина, поэтому особая поддержка ему была не нужна. Человек, который мечтает заниматься своим любимым делом, готов терпеть и работать столько, сколько нужно. Желаю брату только здоровья, потому что всего остального он сможет добиться сам", — сказал Габулов в интервью своему сайту.