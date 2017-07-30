Григорян: «Локомотив» полностью переиграл «Анжи» и заслужил победу

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян поделился впечатлениями от поражения в игре 3-го тура РФПЛ от «Локомотива» (0:1) на послематчевой пресс-конференции.
«В первом тайме справились с задачами, которые поставил «Локомотив». Но после перерыва я решил выпустить двух новых нападающих и крайнего полузащитника. К сожалению, замены не сработали вообще, игроки ослабили командную игру. Это была ошибка.
«Локомотив» во втором тайме владел не только территориальным, но и прочным игровым преимуществом. Мы проводили контратаки, две из них могли завершить голом, но это всё-таки не то, на что могли рассчитывать по игре. «Локомотив» переиграл нас полностью и заслужил победу», — передаёт слова Григоряна корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.
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