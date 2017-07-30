Тихонов: с «Химками» играть легче, чем с теми, кто встаёт всем составом у ворот

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов поделился впечатлениями от выездной победы над «Химками» (2:0) в матче пятого тура ФНЛ.
«Считаю, что мы выиграли по делу. Ребята молодцы, старались. Те голы, которые мы забили, – это ровно те моменты, над которыми мы работаем. «Химки» играют здорово, уже не первый год нравится команда. В том году команда не проигрывала дома. Потому я очень рад, что мы сегодня обыграли такую сложную команду. Но я хочу отметить, что с «Химками» играть легче, чем с командами, которые встают полным составом в оборону. «Химки» сами играют в футбол и дают это делать сопернику», — цитирует Тихонова сайт ФНЛ.
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