Гилерме: перед матчем Ари попросил победить «Анжи» ради него

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме посвятил победу над «Анжи» (1:0) в домашнем матче 3-го тура РФПЛ травмированному нападающему Ари.
«К нам приехала команда, которая играла от обороны. Тем не менее мы полностью доминировали. «Анжи» создал всего пару моментов. Я всегда говорю партнёрам, что с такими командами играть труднее, чем с топами, которые тоже атакуют, дают больше свободного пространства. Мы сегодня потерпели, но всё-таки забили.
Мы все знаем, что Ари – очень важный футболист. Но у нас есть ребята, которые могут его заменить. Перед матчем Ари попросил победить ради него. Здорово, что у нас получилось это сделать", — цитирует Гилерме сайт «Локомотива».
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