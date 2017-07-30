Зобнин: у «Спартака» всё придёт в норму в ближайшие два-три тура

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, продолжающий восстанавливаться от травмы, выразил мнение, что у команды всё придёт в норму в ближайших турах РФПЛ, а также отметил, что клубу необходимо усиление. Красно-белые начали сезон с ничьих с «Динамо» (2:2) и «Уфой» (0:0).
«Не скажу, что команда не бежит. Всё нормально. Понятно, что сборники устали, так как играли без отпуска, но всё придёт в норму в ближайшие два-три тура, ничего страшного нет. После матча за Суперкубок с «Локомотивом», возможно, была ментальная усталость. Но в целом не думаю, что после двух туров может быть какая-то усталость.
Конечно, нам нужно усиление, у нас достаточно короткая скамейка. Играть на три фронта всё-таки тяжело, а после Лиги чемпионов, как правило, нужно очень хорошее восстановление и какая-то ротация.
Не могу сказать, когда вернусь в строй. Всё зависит от колена, в каком состоянии оно будет. Конкретные сроки не назову, но могу сказать, что уже есть улучшения. Занимаюсь на поле, бегаю, работаю с мячом, но какие-то упражнения ещё не могу делать. Успею ли сыграть в Лиге чемпионов? Без комментариев, не знаю», — сказал Зобнин в программе «После футбола».