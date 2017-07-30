Александр Зуев: я, наверное, сейчас самый счастливый человек в мире

Полузащитник «Ростова» Александр Зуев, ставший автором единственного гола в матче 3-го тура российской Премьер-Лиги с «Амкаром», в интервью клубной пресс-службе поделился эмоциями от забитого мяча, а также прокомментировал сам матч и собственную игру.
«Я, наверное, сейчас самый счастливый человек в мире. Всё-таки это мой первый гол в Премьер-Лиге, который я ждал очень долго. Много раз был рядом, но забить никак не получалось, а сегодня наконец прорвало. Решился на удар, получилось, что попал точно в угол. Там и вариантов других особо не было. Рад, что мой гол принёс команде победу,
В первом тайме мы много атаковали, были моменты, но подвела реализации. Что касается меня, то я старался выглядеть активно, искал мяч, было несколько хороших моментов. Вторую половину начал хуже, поэтому тренер захотел меня поменять. В итоге получилась какая-то ирония судьбы. Хорик Байрамян никак не мог выйти на замену, а я забил за мгновение до своего ухода», — заявил Зуев.
Видео гола доступно в «твиттере» РФПЛ.