Аллегри: спасибо США за поддержку и прекрасный опыт!

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями от выступления команды на Международном кубке чемпионов. В рамках турнира туринцы уступили «Барселоне» (1:2) и победили «ПСЖ» (3:2) и «Рому» (1:1, 5:4 пен.).
«Мы возвращаемся домой с невероятными ощущениями. Вместе с тем, понимаем, что можем стать ещё лучше. Спасибо США за поддержку и прекрасный опыт!» — написал Аллегри на своей странице в «Твиттере».
В первом официальном матче нового сезона «Ювентус» сразится за Суперкубок Италии с «Лацио». Встреча пройдёт 13 августа.
«Ювентус» в серии пенальти одолел «Рому» на Международном кубке чемпионов