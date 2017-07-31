«Рубин» предложил «Хетафе» арендовать Жонатаса с правом выкупа

«Рубин» предложил «Хетафе» услуги своего нападающего Жонатаса, сообщает AS. Казанцы готовы отдать 28-летнего бразильца в аренду до конца сезона за € 1,3 млн, после чего у испанского клуба будет возможность выкупить футболиста за € 4 млн.
Жонатас перешёл в «Рубин» летом 2016 года из «Реала Сосьедад». В сезоне-2016/17 нападающий провёл 26 матчей в РФПЛ, забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи. В нынешнем сезоне он провёл 2 встречи в чемпионате России, но результативными действиями не отметился.
Ранее СМИ сообщали, что Жонатас может перейти из «Рубина» в московский «Локомотив».
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