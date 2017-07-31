Венгер: если Озил и А. Санчес не продлят контракты, это не станет проблемой

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, как относится к тому, что через год восемь игроков «канониров» могут стать свободными агентами. В число этих футболистов входят лидеры команды — полузащитник Месут Озил и форвард Алексис Санчес.
«Думаю, в будущем ситуаций, в которых у игроков истекает контракт, будет ещё больше. Сейчас даже рядовые футболисты стоят очень дорого. Со временем мы увидим, как всё большее количество футболистов будет начинать сезон, имея последний год по контракту. Другие клубы не захотят за них переплачивать и будут выжидать. Уверен, в ближайшие 10 лет это станет привычным делом.
Станет ли это проблемой? Наоборот, думаю, это идеальная ситуация. Если вы профессиональный футболист, то должны выполнять контракт до конца, не важно, остался один год или два. Вы думаете, игрок сидит в раздевалке перед игрой и думает: «У меня остался один год по контракту — сегодня не буду играть хорошо»? С чего бы это? Игрок хочет играть и играть хорошо», — приводит слова Венгера The Telegraph.