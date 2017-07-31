Годзюр: есть все шансы, что у Слуцкого всё получится в «Халл Сити»

Голкипер «Урала» Ярослав Годзюр рассказал о любимом чемпионате, оценил шансы Леонида Слуцкого в Чемпионшипе, а также ответил на вопрос, кто выиграет английскую Премьер-лигу в этом сезоне.
«Многим нравится чемпионат Англии, потому что там мужской футбол. Там по-бойцовски играют. Да, нравится этот турнир. Ещё сейчас нравится чемпионат Италии. Когда было свободное время, мог посмотреть и игры Серии А. Хочу, чтобы чемпионом стал «Арсенал». Не фанат «Арсенала», но им уже пора стать первыми.
Получится ли у Слуцкого в «Халл Сити»? У него есть все шансы. Леонид Викторович хорошо себя проявил в России. Это один из топ-тренеров. Конечно, будет сложно. У Чемпионшипа есть своя специфика», — цитирует Годзюра пресс-служба «Урала».
Годзюр: победа «Урала» над «Динамо» закономерна, думаю, мы хорошо начали сезон