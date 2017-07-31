«ПСЖ» рассматривает варианты презентации Неймара в Париже

Руководство «ПСЖ» рассматривает варианты презентации нападающего «Барселоны» Неймара. Несмотря на то что переход пока не состоялся, парижане уже думают, где лучше представить игрока общественности.
ESPN сообщает, что руководство «ПСЖ» обратилось к полиции Парижа, чтобы узнать о возможной организации масштабного мероприятия по презентации игрока, однако окончательно место пока не выбрано. Если договориться с властями не получится, Неймара представят на домашней арене столичного клуба «Парк де Пренс».
Напомним, что в 2012 году презентация нападающего Златана Ибрагимовича состоялась на Эйфелевой башне.
Президент «ПСЖ» рассказал, как продвигаются переговоры о переходе Неймара