Президент «ПСЖ» рассказал, как продвигаются переговоры о переходе Неймара

Нападающий «Барселоны» Неймар всё ближе к переходу в «ПСЖ». Ранее сообщалось, что 1 августа бразилец в Катаре пройдёт медицинское обследование для перехода в парижский клуб. Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи рассказал, как продвигаются переговоры.
«Переговоры о переходе Немара продвигаются хорошо. Я настроен оптимистично», — цитирует Аль-Хелаифи Mirror.
Если переход состоится, Неймар подпишет контракт с компанией Qatar Sports Investments, которая владеет французским клубом. По условиям соглашения, бразилец станет послом чемпионата мира 2022 года в Катаре и заработает € 300 млн за пять лет (по € 60 млн в год).
Неймар 1 августа пройдёт в Катаре медобследование для «ПСЖ»