Радимов: Луческу врёт, что хотел создать команду из питерских воспитанников

Бывший игрок «Зенита» и тренер «Зенита-2» Владислав Радимов раскритиковал экс-наставника питерцев Мирчу Луческу, который в одном из интервью сказал, что хотел создать команду с молодыми футболистами на ведущих ролях, в том числе обязательно с местными воспитанниками. Радимов обвинил Луческу во лжи.
«Слушайте, я тут прочитал интервью Луческу – тот говорит: „Я хотел сделать команду из питерских воспитанников“. Но после того как он отверг «Зенит-2», слышать подобные слова… Ну, смешно! Одно другому противоречит, никак не монтируется. Элементарное лицемерие. Или не лицемерие? Наверное, неправильно так говорить? Просто одно к другому не прилаживается. Мы старались делать всё возможное – но после слов Луческу в начале чемпионата…
Что за слова? «Мне „Зенит-2“ не нужен. Питерские воспитанники не нужны!» Как после этого мне выходить на тренировку и говорить: «Ребята, у вас есть шанс играть в основном составе»? Наверное, это было бы лицемерием с моей стороны. Поэтому формулировал иначе: «Вы старайтесь… В любом случае работу никто не отменял!» Поэтому нынешние слова Луческу – это ложь. Самая настоящая. Я не стесняюсь назвать вещи своими именами», — цитирует Радимова «Спорт-экспресс».