Григорян: подумываю закрыться от прессы, меня пытаются вывести на сенсации

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян, назвавший мазохистом корреспондента телеканалов «Наш футбол» и «Матч ТВ» Тимура Журавеля после поражения в матче 3-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (0:1), объяснил свой поступок. Напомним, что Григорян был недоволен вопросом корреспондента, спросившего, признаёт ли специалист, что ошибся с заменами.
«Конечно, я говорил на эмоциях. Сейчас у нас очень много молодых журналистов, которые почему-то не понимают, в каком состоянии может находиться тренер. Если цель интервьюера «вскрыть» тренера, команда которого пропустила решающий мяч в концовке, то для меня это удивительно. Возможно, где-нибудь в провинции я бы ещё понял, но не на главном спортивном канале. По моему мнению, ваша задача – пропагандировать футбол, а не пытаться вскрыть его тёмные стороны. У любого действия есть цель. Какая была у вашего коллеги? У нас же всё-таки не шоу-бизнес. Надо иметь уважение если не к личности тренера, то хотя бы к тому состоянию, в котором он находится.
И у меня есть вопросы к прессе. Например, почему все вспоминают о моём опыте в женском футболе к месту и не к месту? Все забывают рассказать о десяти годах в мужском футболе. В женском, кстати, их было только девять. Куда вы дели эти годы? С «Лучом-Энергией» я выигрывал Кубок ФНЛ, доходил до полуфинала Кубка. «СКА-Хабаровск» оставил на третьем месте после осенней части чемпионата, и клуб в итоге вышел в Премьер-Лигу. С Нижним Новгородом занимал третье место, но тогда стыки не проводились. Были и неудачи, и вторая лига. Везде, кстати, мои пресс-конференции были такими же. Я не изменился. О каком пиаре может идти речь? Стараюсь отвечать на все вопросы – за исключением совсем уже агрессивных. И сейчас уже подумываю закрыться от прессы, так как все пытаются вывести меня на какие-то сенсации», — сказал Григорян.