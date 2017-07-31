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Арестованный глава RFEF может выйти на свободу под залог в € 300 тыс.

31 июля 2017, понедельник. 16:18. Футбол

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Анхель Мария Вильяр, который ранее был арестован из-за обвинений в коррупции, может выйти на свободу под залог в размере € 300 тыс., сообщает TSF. Ранее Вильяр из-за скандала покинул пост вице-президента УЕФА.

8 июля Вильяр, его сын Горка и ещё два чиновника были арестованы по подозрению в коррупции. Гражданская гвардия Испании провела обыск в офисе футбольной федерации. Целью обыска являлась проверка данных о нанесении ущерба организации со стороны руководства, а также о коррупции при избрании Вильяра на второй президентский срок в федерации. Общий ущерб от деятельности чиновников оценивается в € 45 млн.

Вильяр впервые занял пост президента Королевской испанской футбольной федерации в 1988 году, в мае 2016 года был переизбран на второй четырёхлетний срок. Вильяр, помимо должности в Испании, также занимает пост вице-президента ФИФА.

Арестованный глава испанской федерации ушёл с поста вице-президента УЕФА
Источник: TSF Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
31 июля 2017, понедельник
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