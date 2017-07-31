Лебеденко: трудно понять, как «Сатурн» довели до ПФЛ

Нападающий московского «Арарата» Игорь Лебеденко поделился от выездного матча 3-го тура зоны «Центр» ПФЛ с «Сатурном» (3 августа).
«Воспоминания о „Сатурне“ только хорошие и уважительные. Все-таки два с половиной года там провел. Конечно, были и хорошие периоды и не очень, с некоторыми руководителями не получилось сработаться. Но в основном мои воспоминания о команде положительные. База, стадион – все было на высшем уровне. Трудно понять, как у нас в футболе случается, что команда, имея такую инфраструктуру, школу, болельщиков играет во второй лиге.
Я думаю, все пацаны, которые играют и любят футбол где-то до двадцати пяти лет еще мечтают о какой-то карьере. Ты оказываешься загнанным в своего-то рода «спортивный коридор» и нигде кроме спорта себя больше не видишь. А для детей я хочу выбрать несколько направлений — и спортивное, и образование, и хобби. Чтобы если вдруг не получится в спорте, они всегда знали, где себя найти. Глядя на своих ровесников, видно, что многие и до тридцати лет не нашли себя. Это страшно", — цитирует Лебеденко пресс-служба «Арарата».